31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisi, yarın, yapılacak olan Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) ter dökecek. Öğrenciler bu sınavda belirledikleri puan doğrultusunda lise tercihlerini yapacaklar. Özel okul sahibi olan eğitimci Yasemin Pakkan, sınava girecek gençlere tavsiyelerde bulundu. Pakkan, sınav arasında ve sınavdan önceki gün gençlerin nasıl hareket etmeleri hakkında konuştu.
"HEYECANINIZI FRENLEYİN"
Sınava girecek gençlerin heyecanlanmamaları gerektiğini belirten eğitimci Yasemin Pakkan, “En önemli şey, heyecanlarını kontrol etmeleri. Soğukkanlılığını korusunlar istiyoruz. Ancak benim tavsiyem, çok önemli gördüğüm konu, hangi okulda nerede sınava girecekler bir gün öncesinde gidip görülmeli. Dolayısıyla cuma günü bence buna özellikle zaman ayırıp, çocuğun sınava gireceği okulu görmek lazım. Bir de yine kritik olan konu, bir gece önce çok erken yatmak konusunda çocuklara çok ısrar etmemek gerekir. Çocukların çok erken yatıp heyecanla uyuyamadığında uykusuz kalacağını düşünerek normal akışında hareket edilmeli. Her zaman alışkın olduğu sistemde güne hazırlanmak en güzeli.
"SINAV SALONUNA 1 SAAT ÖNCE GİDİN"
Ertesi gün sınav yerine tabii ki erken gitmek lazım. Ben en az 1 saat erken gidip şöyle bir etrafı kolaçan etmeyi uygun görüyorum” şeklinde konuştu.
"45 DAKİKALIK ARADA YALNIZ KALIN"
Sınav arasında gençlerin kaçınmaları gereken davranışlara dikkat çeken Pakkan, “Bu arada sınavdaki birinci bölüm zamanı çok iyi kullandıkları bir bölüm ama ikinci bölümde sayısal var ve zamanı çok iyi kullanamıyorlar, yetiştiremiyorlar. Maalesef ki ikisi beraber bir zaman içinde olmuyor. Ve en büyük tehlikenin iki sınav arasındaki 45 dakikada öğrencilerin birbirleri ile iletişim kurmaları olduğunu düşünüyorum. Yanlış yaptığı soruyu çocuk hemen fark ediyor. İşte o zaman bütün morali bozuluyor. İkinci bölüme de çocuk hata yapmış bir öğrenci olarak giriyor. Ve böylece devamında da hatalar birbirini kovalıyor” dedi.
VELİLER ARADA TELEFONUNU KAPALI TUTSUN
Ayrıca velilere de tavsiyelerde bulunan Pakkan, “Lütfen sınav esnasında cep telefonlarınızı kapatın. Ne gelen soruyu okuyun, ne de yorum yapın. Çocuk ikinci bölüme girdiği zaman telefonunuzu açın” dedi.
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