LGS ertelendi mi? 2020 LGS ne zaman? sorusu sınava hazırlanan ve istediği iyi bir liseye gitme hayali kuran 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından soruluyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle daha önce pek çok sınav ertelendi ve okullar kapatılarak eğitim uzaktan eğitime dönüştürüldü. 2020 LGS'ye sayılı gün kala, sınavın ertelenmesi ile ilgili iddialara açıklık, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından getirildi. 2020 LGS sınav tarihine dair detaylar haberimizde.

LGS NE ZAMAN? 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ertelenerek 20 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 sınav takviminde LGS sınav tarihini ilk olarak 7 Haziran 2020 olarak belirlemişti.

LGS KONULARI 2020

MEB'in açıkladığı ve öğrencilerin LGS'de sorumlu olacağı 8. sınıf konuları şöyle...

8. sınıf Türkçe konuları:

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.

T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

Anlama

T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.8.3.13. Okuduklarını özetler.

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.

T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.

T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.

T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.

T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

Yazma

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.

8. sınıf Matematik konuları:

SAYILAR VE İŞLEMLER

M.8.1.1. Çarpanlar ve Katlar

M.8.1.2. Üslü İfadeler

M.8.1.3. Kareköklü İfadeler

M.8.4.1. Veri Analizi

M.8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı

M.8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

8. sınıf Fen Bilimleri konuları

F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu

F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri

F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod

F.8.2.2. Kalıtım

F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon

F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum)

F.8.2.5. Biyoteknoloji

F.8.3.1. Basınç

F.8.4.1. Periyodik Sistem

F.8.4.2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler

F.8.4.4. Asitler ve Bazlar

8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

3. ÜNİTE: MİLLÎ BIR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!

8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları

8.1. KADER İNANCI

8.2. ZEKÂT VE SADAKA

8.3. DİN VE HAYAT

8. sınıf İngilizce konuları

8. Sınıf Öǧretim Programı, Avrupa DiIIeri Için Ortak Başvuru Metni'nde beIirIenen düzeyIerden A2 (TemeI Düzey KuIIanıcı/Ara veya TemeI Gereksinim) düzeyine denk geImektedir.

KONULARIN TAMAMINA BURAYA TIKLAYARAK ERİŞEBİLİRSİNİZ