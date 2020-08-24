LGS 2. nakil tercih sonuçları bugün açıklandı. Adaylar bir kez daha şansını denemek için nakil başvurusunda bulunmuştu. O başvuruların sonucu buün belli oldu. Öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti. LGS nakil tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI MEB

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sürecinin merkezi yapılan kısmının başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, "Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler." bilgisini verdi.

Özer, 2020 LGS kapsamındaki merkezi yerleştirme sürecinin 2. nakil sonuçlarının açıklanması ile birlikte tamamlanmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu sene LGS kapsamında liselere yerleştirmelerde hem öğrenci sayısı artışının hem de Kovid-19 salgın sürecinin iki önemli dezavantaj olduğuna işaret eden Özer, "Özellikle 8. sınıf öğrenci sayısında yaklaşık 500 binlik öğrenci artışının sisteme yüklediği aşırı yük, yerel olarak tüm illerdeki kayıt bölgelerinde her lise türünde yeterli kontenjan oluşturmamızla rahatlıkla çözüldü. 2019 yılında da olduğu gibi yerleştirme sürecinin merkezi yapılan kısmı başarılı bir şekilde tamamlandı ve yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler." diye konuştu.

HERKES YERLEŞECEK

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ikinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvuruların bugünden itibaren 26 Ağustos'a kadar alınacağını ve 28 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını söyledi.

2018'e göre yüzde 63 artış var



Öğrencilerin, mesleki eğitime yönelimlerinin giderek arttığının altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Son iki yılda mesleki eğitimde yapılan iyileştirmeler artık öğrencilerimizin de dikkatini çekti. 2020 yılında hem mesleki eğitim öğrenci sayısında hem de mesleki eğitimde başarı dilimlerinde ciddi iyileşme oldu. 2020 yılında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 446 bin 632'ye yükseldi. Böylece 2020 yılında mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında 2019 yılına göre yüzde 50'lik bir artış sağlanmış oldu. 2018 yılına göre ise mesleki eğitimde öğrenci sayısı artışı yüzde 63. Sadece öğrenci sayısında ciddi artış olmadı, aynı zamanda sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin taban ve tavan puanlarında da önemli artışlar gerçekleşti. Sonuç olarak attığımız adımlar meyvelerini verdi."