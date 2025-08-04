Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS nakil tarihleri 2025: LGS 1. ve 2. nakil tarihi ne zaman, nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, boş kontenjan nakilleri ne zaman?

        2025 LGS nakil tarihleri: LGS nakil işlemleri ne zaman yapılacak, nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler nakil tarihleri ve nakil süreci için Milli Eğitim Bakanlığı'na döndü. Buna göre; 4-6 Ağustos tarihinde birinci nakil dönemi, 8-12 Ağustos tarihinde ise ikinci nakil dönemi gerçekleştirilecek. Bu süreçten sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler, boş kontenjanlar için başvuru yapabilecek. Peki, 2025 LGS nakil tarihleri ne zaman? İşte, nakil tarihleri ve nakil sürecine dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 15:03 Güncelleme: 04.08.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2025 LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklandı. Milyonlarca öğrenci, eğitim hayatını sürdüreceği lise hayatına ilk adım atarken, LGS nakil tarihleri gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; sınav ve yerel yerleştirme kapsamındaki nakil işlemleri her iki dönemde de yapılabilecek. Ek olarak, yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil hakkını kullanabilecek. İşte, 2025 LGS nakil tarihleri ve detayları...

        • 2

          2025 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

          2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı. Tercih sonuçları, 'meb.gov.tr' üzerinden erişime açıldı.

          2025 LGS TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2025 LGS 1. VE 2. DÖNEM NAKİL TARİHLERİ

          Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak.

          İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

          15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

          Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

        • 4

          NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILABİLİR?

          Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek

        • 5

          NAKİL TERCİHLERİNDE KAÇ OKUL SEÇİLEBİLİR?

          Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

          Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Antalya Müzesi yeniden doğuyor
        Antalya Müzesi yeniden doğuyor
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        Yapay zekaya en fazla maruz kalan meslekler
        Yapay zekaya en fazla maruz kalan meslekler
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Finlandiya'nın başkentinde trafikte sıfır ölüm
        Finlandiya'nın başkentinde trafikte sıfır ölüm
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Habertürk Anasayfa