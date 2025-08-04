2025 LGS nakil tarihleri: LGS nakil işlemleri ne zaman yapılacak, nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler nakil tarihleri ve nakil süreci için Milli Eğitim Bakanlığı'na döndü. Buna göre; 4-6 Ağustos tarihinde birinci nakil dönemi, 8-12 Ağustos tarihinde ise ikinci nakil dönemi gerçekleştirilecek. Bu süreçten sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler, boş kontenjanlar için başvuru yapabilecek. Peki, 2025 LGS nakil tarihleri ne zaman? İşte, nakil tarihleri ve nakil sürecine dair tüm detaylar...
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2025 LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklandı. Milyonlarca öğrenci, eğitim hayatını sürdüreceği lise hayatına ilk adım atarken, LGS nakil tarihleri gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; sınav ve yerel yerleştirme kapsamındaki nakil işlemleri her iki dönemde de yapılabilecek. Ek olarak, yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil hakkını kullanabilecek. İşte, 2025 LGS nakil tarihleri ve detayları...
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2025 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı. Tercih sonuçları, 'meb.gov.tr' üzerinden erişime açıldı.
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2025 LGS 1. VE 2. DÖNEM NAKİL TARİHLERİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
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NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILABİLİR?
Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek
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NAKİL TERCİHLERİNDE KAÇ OKUL SEÇİLEBİLİR?
Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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