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LGS boş kontenjanlar ve taban puanları 2022: MEB ile lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları sorgulama ekranı

LGS boş kontenjanlar ve taban puanları 2022: MEB ile lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları sorgulama

LGS tercih sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklanmasının ardından, çeşitli nedenlerden dolayı herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler LGS boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri araştırmaya başladı. LGS ile merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte MEB ile lise boş kontenjanlar, yüzdelik dilimleri ve taban puanları sorgulama ekranı...

26.07.2022 - 23:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • LGS'de 20 Temmuz'a kadar tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanmasının ardından, hangi okula yerleştiği açıklık kazanmış oldu. Açıkta kalan lise adayları ise boş kontenjanlar ve taban puanlarını araştırmaya başladı. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilmektedir. İşte LGS boş kontenjanlar ve taban puanları listesi...

  • LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    LGS kapsamında merkezî yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

    2022 YILI MERKEZÎ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCI ALAN LISELERIN TABAN VE TAVAN PUANLARIYLA YÜZDELIK DILIMLERI TABLOSUNA ULAŞMAK IÇIN TIKLAYINIZ.

  • LGS YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek..

  • YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ TARİHLERİ

    Yerleştirmeye Esas 1.Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

    Yerleştirmeye Esas 1.Nakil Sonuçlarının İlanı: 1 Ağustos 2022

    Yerleştirmeye Esas 2.Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-5 Ağustos 2022

    Yerleştirmeye Esas 2.Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

  • Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-17 Ağustos 2022 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır..

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