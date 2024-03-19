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        Haberler Gündem LGS BAŞVURU TARİHLERİ: LGS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır? LGS başvuru ekranı

        LGS başvuruları başladı! LGS başvuru tarihleri ve başvuru ekranı

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için Merkezî Sınav'ın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. İki oturum halinde yapılacak 90 dakikalık LGS sınavına katılım isteğe bağlı olacak. Katılmak isteyen öğrenciler 2 Haziran'da yapılacak sınava internet üzerinden ücretsiz bir şekilde başvuru yapabiliyor. İşte, LGS başvuru tarihleri ile başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:41
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        • 1

          2 Haziran'da yapılacak LGS sınavı için başvurular başladı. LGS başvurusu e-okul üzerinden ücretsiz bir şekilde ve isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek. Başvuru süreci, okul müdürlerinin onaylaması ile son bulacak. Peki, LGS başvuru tarihleri nedir? İşte, LGS başvuru tarihleri ile başvuru ekranı...

        • 2

          LGS BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI

          Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak.

          LGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2024 LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

          Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

          2024 LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          LGS BAŞVURU ONAYI NASIL YAPILACAK?

          Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

          Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

          Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.

        • 5

          2024 LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak. Giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren açıklanacak.

          Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

          Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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