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LGS 2. tercih yap ekranı açıldı mı? 2022 MEB LGS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak ve ne zaman bitiyor? LGS lise nakil işlemleri ne zaman bitiyor?

LGS 2. tercih yap ekranı açıldı mı? MEB 2022 LGS lise nakil işlemleri ne zaman bitiyor?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler LGS 2. ek tercihlere çevrilmiş durumda. Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için LGS 2. ek tercih işlemleri başladı. Ek tercih süreci devam ederken "LGS lise nakil işlemleri ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte LGS 2. tercih süreci hakkında merak edilenler...

28.07.2022 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • LGS tercih sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklanmasının ardından gözler LGS 2. tercih sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim ile LGS nakillerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki LGS 2. tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LGS Lise nakil işlemleri hakkında merak edilen detaylar...

  • LGS LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

  • Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

  • LGS NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?

    Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

    Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

  • LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları bugünden itibaren 20 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

    Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

    Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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