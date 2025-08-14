LGS 2. nakil sonuç tarihi belli oldu! LGS 2. tercih nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
8 Ağustos tarihinde başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2. nakil tercih işlemleri 12 Ağustos'ta sona erdi. Nakil işlemlerinin sona ermesi LGS nakil sonuç tarihini gündeme getirdi. Peki, "LGS 2. tercih nakil sonuçları açıklandı mı, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS tercih nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih...
- 1
LGS 2. tercih nakil sonuçları için geri sayım başladı. 12 Ağustos tarihine kadar tercihlerini tamamlayan adaylar, 2. tercih nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. LGS tercih nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime sunulacak. Peki, "LGS 2. tercih nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
- 2
2025 LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 8 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 17.00'de sona erdi.
- 3
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
-
- 4
İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONLARINCA YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
- 5
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.