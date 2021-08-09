Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi. İşte lise 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca lise 2. nakil tercihleri 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşti. LGS yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih sonuçları 9 Ağustos Pazartesi günü erişime açıldı. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlandı. Lise boş kontenjan ve taban puanlarına göre yapılacak yerleştirme sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası ile e okul üzerinden sorgulanacak.

LGS 2. NAKİL TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BAŞVURULAR ALINMAYA DEVAM EDECEK

LGS 2. nakil tercih sonuçlarının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 9-13 Ağustos tarihleri arasında Boş kalan kontenjanlara, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularını yapacak. 20 Ağustos tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeler tamamlanacak.