'Leylek Köyü' yuvalarında bahar temizliği

Bursa'da, Uluabat Gölü'nün kıyısında bir yarımadanın üzerinde kurulan ve Leylek Köyü olarak anılan Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nde, leyleklerin daha rahat konaklayabilmesi için yuvalar temizlendi.
Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yıl göç mevsiminde Afrika kıtasından göç eden leyleklerin yaşadığı, Türkiye'nin Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye tek bölgesi Eskikaraağaç'taki temizlik faaliyetine özel bir okulun öğrencileri ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.
Karacabey Belediyesi ekipleri tarafından tüm yuvalara sırasıyla çıkılarak yapılan temizlikte, leylekler tarafından yuvaya taşınmış olan yabancı materyaller tek tek toplandı.
Temizlik sırasında, mahalledeki elektrikler kontrollü olarak kesildi.
Ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Ali Özkan, 5 yıldan beri leylek yuvalarını her ilkbahar temizlediklerini belirtti.
Leyleklerin çevreden topladıkları çeşitli atıkları yuvalarına getirdiğini aktaran Özkan, "Bu atıklar, zaman zaman leyleklerin vücuduna dolanarak ölmelerine bile neden olabiliyor. Bu atıklara karşı yörede yaşayan vatandaşların daha dikkatli, hassas olmaları, bunları gelişi güzel atmamaları gerekiyor" dedi.
Etkinliğe katılan öğrencilerden Elif Zeynep Ulusavaş da "Misina ve ip gibi insanların bıraktığı atıkların leylekleri olumsuz etkilediği ve bazı durumlarda özellikle yavru leyleklerin ölümle yüz yüze geldiğini öğrendik. Bundan dolayı leylek yuvalarının olduğu köylere gelip insanları bilinçlendirmeye karar verdik. Farkındalık oluşturarak insanların bu konuda daha duyarlı olmalarını amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.
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