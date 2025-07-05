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        Haberler Yaşam Leylek ailesi uyurken görüntülendi

        Leylek ailesi uyurken görüntülendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde yuvalarında uyuyan leylek ailesi, dronla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede ilgi odağı oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 10:59 Güncelleme: 05.07.2025 - 10:59
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        Leylek ailesi uyurken görüntülendi
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        "Boyabatlı Droncu" lakaplı Yasin Şahin, leylekleri sıra dışı bir durumda görüntülemeyi başardı.

        İlçedeki yüksek gerilim direklerinden birine kurdukları yuvada gündüz uyurken görüntülenen leylek ailesi, vatandaşların dikkatini çekti.

        Görüntülerde, anne ve babanın yavrularıyla birlikte yan yana uyudukları anlar yer aldı.

        Doğal yaşamın en sakin ve huzurlu anlarını yansıtan görüntüler, sosyal medyada yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı.

        İlçede yaşayan doğaseverler, "Onları böyle huzur içinde izlemek tarifsiz bir duygu" yorumunda bulundu.

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        #Leylek ailesi
        #Sinop
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