Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik

Hamas, Gazze'de ateşkese ilişkin sunulan teklife verilen yanıtın arabuluculara iletildiğini bildirdi. Hamas'tan yapılan açıklamada, verilen yanıtın "olumlu olduğu" ifade edildi

Açıklamada "Filistinli gruplarla halkımıza karşı sürdürülen saldırganlığı sonlandırmak adına istişareleri tamamladık ve yanıtımızı buna göre verdik." ifadelerine yer verildi.

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İsrail merkezli Kanal 12'in İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail heyeti müzakerelerde bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek. İsrailli yetkili, müzakerelerin 1.5 günden fazla sürmeyebileceğini ifade etti.

AL Jazeera'nın haberine göre, Anlaşma taslağı uyarınca, Hamas 10 İsrailli esiri teslim edecek. Hamas ayrıca 18 esirin de cenazesini teslim edecek ve ateşkes 60 gün sürecek.

Olası anlaşma metnine göre, Gazze'ye insani yardım girişine izin verilecek.

TRUMP İSRAİL'İN KABUL ETTİĞİNİ İFADE ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sürerken Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin açıklama yapmıştı.

ABD Başkanı, İsrail'in 60 günlük ateşkes için gerekli koşulları kabul ettiğini bildirirken, Hamas'ın da kabul etmesini umduğunu belirtmişti.

REKLAM Trump, olası 60 günlük ateşkes sürecinde savaşı tamamen bitirmeye yönelik çalışmalar yürütüleceğini dile getirmişti. ABD Başkanı, temsilcilerinin bugün İsrail ile uzun ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade ederken, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların da nihai ateşkes teklifi üzerinde çalışmalar yürüttüğünü aktarmıştı Trump, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesini umarken, ateşkes gerçekleşmemesi hâlinde, durumun daha kötüye gideceğini işaret etmişti Fotoğraflar: AA, temsilidir