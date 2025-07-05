Hatay Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

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Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Fotoğraf: AA

Dün Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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Fotoğraf: DHA

BAKAN YUMAKLI'DAN YENİ AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı orman yangınlarının tamamen, Hatay Dörtyol'dakinin ise kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ülkemizde meydana gelen yangınlara yönelik orman kahramanlarımızın etkin ve kararlı mücadelesi sonucunda:



📍 Muğla / Milas

📍 Manisa / Saruhanlı

yangınları TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.



📍 Hatay / Dörtyol yangını ise, gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 5, 2025

Ormanın kahramanlarının ülkedeki yangınlara yönelik etkin ve kararlı mücadelesinin devam ettiğini belirten Yumaklı, son durumla ilgili şu bilgileri verdi:

"Muğla Milas, Manisa Saruhanlı yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Dörtyol yangını ise gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla birlikte başlayan hava müdahalemiz sayesinde kısmen kontrol altına alınmıştır. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Zorlu hava şartlarına ve alevlere rağmen 'Yeşil Vatan' savunmamıza canla başla devam ediyoruz."

Görsel: Anadolu Ajansı