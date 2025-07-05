Hatay'daki orman yangınına müdahaleler sürüyor
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı yeni açıklamada Muğla Milas, Manisa Saruhanlı yangınlarının tamamen, Hatay Dörtyol'daki yangının ise kısmen kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, açıklamasında "Yeşil vatan savunmamıza devam ediyoruz" dedi
Hatay Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.
Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.Fotoğraf: AA
Dün Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
BAKAN YUMAKLI'DAN YENİ AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı orman yangınlarının tamamen, Hatay Dörtyol'dakinin ise kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Ormanın kahramanlarının ülkedeki yangınlara yönelik etkin ve kararlı mücadelesinin devam ettiğini belirten Yumaklı, son durumla ilgili şu bilgileri verdi:
"Muğla Milas, Manisa Saruhanlı yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Dörtyol yangını ise gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla birlikte başlayan hava müdahalemiz sayesinde kısmen kontrol altına alınmıştır. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Zorlu hava şartlarına ve alevlere rağmen 'Yeşil Vatan' savunmamıza canla başla devam ediyoruz."