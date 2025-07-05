Bursa'da olay, dün saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi.

DHA'daki habere ve iddiaya göre Hanım Z. (37), kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Şafak Z.’yi (42) parkta tartışma sırasında bıçakla bacağından ve karnından yaraladı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Burada tedavi altına alınan Şafak Z.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eşiyle birlikte hastaneye gelen Hanım Z. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"NEDEN SENİ SEVİYORUM" TEPKİSİ

Hanım Z.’nin, eşine, “İstemiyorum seni, bana zarar veriyorsun. 22 senedir yeter. Lanet olsun neden seviyorum ben seni?” diyerek tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı. Hanım Z., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.