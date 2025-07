Allan Saint-Maximin'den olay doping sözleri!

"MOURINHO YAŞADIKLARIMI ANLADI"

Bu yüzden bunları yaşamak zordu ve Mourinho ile erkek erkeğe konuştuğumuzda, ona ne düşündüğümü söyledim, ona yaşadıklarımı anlattım, ona kanıtlar da gösterdim çünkü oyuncular da bazı şeyler yaşarlar ama bunlar mazeretlerdir. Evet. Ben ona gerçekten olan biten her şeyi gösterdim. Ve o benim yaşadıklarımı gerçekten anladığında, sonunda her şey yoluna girdi ve ben tekrar oynamaya başladım. Sonunda tam olarak böyle oldu. Bu önemli bir konuşmaydı. Erkekler olarak, neler olduğunu açıklamak ve bu, onların apseyi patlatmalarını sağlar. Evet, apseyi patlatmak, gerçekten, kendinde, benim, her şeyi düşünen kişi olmadığımı, diğer insanlar tarafından yayılan, söylenen tüm şeylerin doğru olmadığını gerçekten görmek.