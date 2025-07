Bakan Yumaklı: 7 yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınlarla ilgili olarak son bilgileri paylaştı.

Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda:



📍 İzmir / Buca

📍 İzmir / Ödemiş

📍 Bursa / Yenişehir

📍 Eskişehir / Seyitgazi

📍 Balıkesir / Savaştepe

📍 Kahramanmaraş / Andırın… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 4, 2025

Bakan Yumaklı, "İzmir Buca, Ödemiş, Brusa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan yangınlarında kontrol sağlanmıştır, soğutma çalışmaları sürmektedir.

HATAY DÖRTYOL'DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Çökek Yaylası burun mevkisinde saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesindeki dağlık Aktaş Mahallesi'nde evlerin boşaltılması için görevliler tarafından anonslar yapıldı. Önlem amaçlı evler boşaltılmaya başlanırken, camilerden ise söndürme çalışmasına gelen takviye ekiplerin ulaşımının kolaylaşması için yolların boşaltılması ve araçların çekilmesi konusunda uyarılar yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarına kara ekiplerinin yanı sıra 2 uçak ve 8 helikopterle havadan da destek sağlanıyor. Söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

HATAY VALİSİ MASATLI: HER TÜR TEDBİR ALINDI

Yangın bölgesinde yangınlarla ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Dörtyol ilçemizin kırmızı burun mevkiinde yangın çıktığı ihbarı gelmiş. İhbarla beraber başta orman teşkilatımız, AFAD'ımız, itfaiyemiz, emniyet ve jandarma teşkilatımızla birlikte yangında görev alacak bütün ekipler sahaya intikal etmiştir. Bu arada hem bizim bölgemizden hem de Adana'dan 6 helikopter, 2 tane uçak bu yangınla mücadele uzun süre katkıda bulunmuştur. Saat 20.00’a kadar hava araçlarımız yangınla mücadeleye devam etmiş. Diğer taraftan tüm ilimiz içerisinden ve komşu illerden gelen yaklaşık 400 araç ve bin 100 personelle şu an itibariyle yangına müdahale edilmektedir. Yangınla birlikte bizim özellikle dağ tarafımızda bulunan hem Dörtyol tarafımızda hem de Payas tarafımızdaki 9 yaylamız tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır. Şu an itibariyle tabii yaylalarımızdaki olan hasarı söylememiz şu an mümkün değil. Ancak sadece ziyaret yaylamızda 4-5 tane evle ilgili sorun olduğu bilgisi gelmiştir. Bu bizim 9 yaylamızdan 920 hanemiz ve bin 876 vatandaşımız tahliye edilmiş. Vatandaşlarımız Dörtyol kız yurdunda konaklatılıyor. İsteyen orada ve onların normal ihtiyaçlarıyla ilgili de her tür tedbir şu an itibariyle alınmış durumdadır" diye konuştu.

