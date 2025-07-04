Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatılıyor.
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iç imzalara da odaklandı.
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TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde ile sözleşme uzatma kararı aldı.
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Genç oyuncunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatılacağı aktarıldı.
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Öte yandan Hollandalı futbolcunun maaşına ciddi bir zam yapılması bekleniyor.
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Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle çok fazla forma giyemeyen Oosterwolde, 14 maçta 1.274 dakika süre aldı.
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Transfermarkt verilerine göre; Hollandalı oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro.
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