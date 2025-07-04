Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

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AA'da yer alan habere göre Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

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Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara’nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürüldü. Ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edildi.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Polisin belediyedeki araması devam ediyor.

BAŞKAN VE 33 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI DHA'nın haberine göre Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun detayları netleşti. REKLAM Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, gözaltına alındı. Kara'nın evinde ve makamında arama yapıldı. Soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında daha gözaltı kararı olduğu belirtildi. BAKLAVA KUTUSUNDA 110 BİN AVRO RÜŞVET Şüphelilerin, otel tadilatı, inşaata başlama ruhsatı ve iskan başvurularında bulunan müştekilerden; Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü H.C.G. aracılığı ile rüşvet istedikleri, rüşvet alınmadan ruhsat vermedikleri, Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve Manavgat Belediye Spor Kulübü'ne kurulan paravan şirketlerden hizmet veya mal alımı yapılmış gibi sahte faturalar düzenlenerek haksız menfaat temin ettikleri, bu şekilde yaklaşık 800 milyon TL'yi uhdelerine geçirdikleri belirtildi. Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı kaydedildi. SUÇÜSTÜ OPERASYONU KAMERADA Başkan Yardımcısı Tüter'e ilişkin suçüstü operasyonu, kameraya yansıdı. Tüter'in belediyedeki makam odasına giren polis, gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, masanın yanındaki çantanın açılmasını istedi. Bunun üzerine Mehmet Engin Tüter'in, çantada arkadaşının ikram ettiği viski ve baklava olduğunu söylediği, Tüter'in açtığı baklava kutusunda 110 bin avro olduğu görüldü. Diğer yandan emniyet güçleri, saat 16.30 sıralarında belediye binasından ayrıldı.

Fotoğraflar: DHA