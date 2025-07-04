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        Haberler Dünya Musk'tan anket: Amerika Partisi'ni kuralım mı? | Dış Haberler

        Musk'tan anket: Amerika Partisini kuralım mı?

        ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen vergi indirimi tasarısının geçmesi hâlinde Amerika Partisini kurarak doğrudan siyasete dahil olacağını ifade etmişti. Musk, tasarının geçmesinin ardından, partinin kurulmasına dair anket açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 20:42 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:06
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        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
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        Elon Musk sahibi olduğu X sosyal medya platformundaki hesabından yeni parti için tekrar anket açtı.

        ABD’de bugün "4 Temmuz Bağımsızlık Günü” olmasına dikkat çeken Musk, “Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır.” ifadelerini kullandı.

        Musk’ın açtığı "Amerikan Partisi’ni kurmalı mıyız?" sorulu ankete şu ana kadar yaklaşık 240 bin kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 62’si "evet" derken, yüzde 38’i "hayır" cevabı verdi.

        ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle Başkan Donald Trump ile arası açılan Elon Musk, ilk kez haziran ayı başında "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı.

        Yeni parti kurma fikrine ilişkin X platformunda anket düzenleyen Musk, anket sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD’de ortadaki yüzde 80’i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. İnsanların tam olarak yüzde 80’i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        Trump ise Beyaz Saray’daki görevinden ayrılan ve Kongre’de dün kabul edilen vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Musk’ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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