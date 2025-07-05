Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor. Sıcaklık ise batıda artarak mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Afrika sıcaklarıyla birlikte, yurt genelinde termometre yükselmeye başlıyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun'un doğu, Tokat'ın kuzeydoğu çevrelerinde yer yer kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
BATIDA SICAKLIK YÜKSELİYOR
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, iç kesimlerde normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Afrika sıcaklarıyla birlikte yurt genelinde termometre, bugünden itibaren yükselmeye başlayacak. Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle:
ANKARA: 30, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık
İZMİR: 37, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 32, Az bulutlu ve açık
BURSA: 35, AZ bulutlu ve açık
BALIKESİR: 34, Az bulutlu ve açık
EDİRNE: 37, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 35, Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR: 31, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 39, Az bulutlu ve açık
ADANA: 36, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık
HATAY: 33, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 33, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 32, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 30, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 27, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 30, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık