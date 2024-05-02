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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Leyla Gencer Şan Yarışması’nın başvuruları uzatıldı

        Leyla Gencer Şan Yarışması’nın başvuruları uzatıldı

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından organize edilen 10. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın başvuruları 10 Mayıs Cuma gününe kadar uzatıldı. Final serisi 22-27 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşecek yarışmanın ön elemelerine adaylar video kaydıyla veya 6 uluslararası merkezden birinde canlı olarak katılabiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:58
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        Leyla Gencer Şan Yarışması
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        20. yüzyılın en önemli sopranolarından, tüm dünyanın “La Diva Turca” olarak tanıdığı Leyla Gencer’in onuruna gerçekleştirilen, Türkiye’nin uluslararası çaptaki tek şan yarışması Leyla Gencer Şan Yarışması için başvurular uzatıldı. Başvuruları 10 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek yarışmanın ön elemelerine adaylar tercihlerine göre başvuru sırasında video kaydı yükleyerek veya belirlenen altı uluslararası merkezden birinde canlı olarak girebiliyor. Yarışmanın final serisi ise 22-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

        Opera dünyasına kazandırdığı genç yeteneklerle uluslararası alanda önemli bir yer edinen Leyla Gencer Şan Yarışması, pandemi nedeniyle verdiği zorunlu aranın ardından 2024’te onuncu kez düzenlenecek.

        10. Leyla Gencer Şan Yarışması jürisine Stéphane Lissner başkanlık edecek

        10. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın, Stéphane Lissner’in başkanlık edeceği jürisinde İlker Arcayürek (Tenor), Viviana Barrios (Deutsche Oper Berlin Yardımcı Sanat Direktörü), Alessandro Galoppini (La Scala Tiyatrosu Cast Direktörü), David Gowland (İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Sanat Direktörü), Badri Maysuradze (Tenor, Tiflis Devlet Opera ve Balesi Sanat Direktörü) ve Carlo Tenan (Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmeni ve Sürekli Şefi) yer alıyor.

        Yarışmanın final serisi 22-27 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilecek

        Yarışmanın ön elemeleri, mayıs ayının ikinci yarısında Londra, Berlin, Milano ve Napoli’nin ardından; haziran ayının ilk yarısında Tiflis ve İstanbul’da gerçekleştirilecek. Adaylar ayrıca canlı ön elemelere katılmak yerine başvuru sırasında video kayıtlarını internet üzerinden yükleyerek de ön elemeye katılmayı seçebilecekler. Ön eleme sonuçları ise yarışmanın sitesinden 1 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Final serisi ise 22-27 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

        18-32 yaş arası tüm ses gruplarından şancılara açık olan yarışmada birinci olan yarışmacı 7.500 Euro, ikinci olan yarışmacı 4.000 Euro ve üçüncü olan yarışmacı ise 2.500 Euro ile ödüllendirilecek. 1.500 Euro değerindeki Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibi ise finalde dinleyicilerin oylarıyla belirlenecek. La Scala Tiyatrosu Akademisi’nden üç aylık eğitim bursu ödülü, La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü ile sahibini bulacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü verilecek olan yarışmacı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser vermeye hak kazanacak. İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü’nün sahibi olacak finalist İngiliz Kraliyet Operası’nda bir hafta boyunca en az beş eğitim seansı almaya hak kazanacak. Deutsche Oper Berlin ve Tiflis Devlet Opera ve Balesi’nin Özel Ödülleri ile de birer finalist bu operaların bir yapımında rol alacak. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ise İtalyan finalist olması halinde özel ödül olarak merkezin konser salonunda resital vermeye davet edecek.

        Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: www.leylagencer.org

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        #İKSV
        #Leyla Gencer Şan Yarışması
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
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