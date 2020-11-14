Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Türkiye Grand Prix'i öncesi antrenman turlarının ardından İstanbul Park'taki pisti eleştirdi. Bir anda sosyal medya gündemine düşen Lewis Hamilton merak ediliyor. Formula 1 Türkiye Grand Prix'i öncesi antrenman turları

LEWİS HAMİLTON KİMDİR?

Lewis Carl Hamilton 7 Ocak 1985'te Hertfordshire, Birleşik Krallık'ta doğdu. Formula 1'de yarışan ve dünya şampiyonu ilk siyâhi pilottur. 2006 yılında GP2 serisinde büyük başarı göstererek şampiyon olup ardından McLaren takımı'na transfer olmuştur.2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında pilotlar şampiyonluğuna ulaştı. 174 cm boyundadır.

LEWİS HAMİLTON SERVETİ

Lewis Hamilton, 2017 senesinde 131 Milyon pound tutarındaki servetiyle, Sunday Times gazetesinin açıkladığı geleneksel 100 Zengin listesinin ilk sırasındaydı.

LEWİS HAMİLTON YARIŞLARI

Daha 9 yaşındayken Mercedes-Benz Genç pilot yetiştirme programını imzalayan pilot. Formula Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaşmıştır. Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçmiştir. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Formula 1 kariyerinin ilk yılında birinci olarak büyük başarı göstermiştir 2007 yılında 1 puan farkla 109 puanla Formula 1 sezonunun ilk yılında ikinci olmayı başarmıştır.

2008 Formula 1 sezonunda dramatik şekilde biten 2008 Brezilya Grand Prix'i sonunda 98 puan toplayarak Massa'nın 1 puan önünde şampiyon olmuştur ve Formula 1 tarihinde en genç (bu rekor daha sonra 2010 sezonunda Sebastian Vettel tarafından kırıldı) ve ilk siyahi şampiyon pilot unvanını elde etmiştir.

2012 sezonu ortalarında Vodafone McLaren Mercedes'ten ayrılacağı spekülasyonları ortaya çıkmasıyla birlikte 28 Eylül 2012 tarihinde Mercedes GP ile 3 senelik anlaşma imzaladığı açıklanmıştır.

2014 Formula 1 sezonunda kariyerinin 2.Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmıştır.

2015 Formula 1 Sezonunda da 3.Pilotlar Şampiyonluğuna ulaşmıştır

2016 Formula 1 sezonunda ise takım arkadaşı Nico Rosberg ile girdiği şampiyonluk savaşını ise son yarışa taşımasına rağmen sezonu 2.olarak tamamlamıştır.

Hamilton 29 Ekim 2017 tarihinde koşulan Meksika GP'sini 9. olarak tamamlayarak 2017 Formula 1 Dünya Pilotlar Şampiyonluğunu sezon tamamlanmadan 2 yarış önce ilan etmiştir ve 4.Pilotlar şampiyonluğuna ulaşmıştır.

2018 Formula 1 sezonunda ise Scuderia Ferrari'den Sebastian Vettel ile girdiği şampiyonluk savaşını kazanarak 5.Pilotlar Şampiyonluğuna ulaşmıştır.

2019 Formula 1 sezonunda ise zorlanmadan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde 6.Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmıştır.

2020 Portekiz Grand Prix'de Schumacher'in kırılamaz denilen 91 yarış kazanma rekorunu krımıştır.

Şu anda devam eden 2020 Formula 1 sezonunda ise Pilotlar Şampiyonasında liderliğini sürdürmektedir.

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LEWİS HAMİLTON TAMAMLANMIŞ F1 SONUÇLARI

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