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        Haberler Magazin Levent Yüksel'den, Özlem Öztürk'e: Sevdikçe sevesim geliyor - Magazin haberleri

        Levent Yüksel'den, Özlem Öztürk'e: Sevdikçe sevesim geliyor

        Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, eşi Özlem Öztürk ile evliliklerinin 5'inci yılını kutladı; "Hiç hesapta yokken tesadüfen tanıştık, âşık olduk"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 18:26 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:46
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        "Hiç hesapta yokken âşık olduk"
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        Levent Yüksel, 2020'de Özlem Öztürk ile dünya evine girmişti. Yüksel, evlilik yıl dönümünü sosyal medyada kutladı.

        Levent Yüksel, eşiyle tanışma ve evlilik süreçlerini anlattığı paylaşımında; "Hikâyenin aslı şu; hiç hesapta yokken tesadüfen tanıştık, âşık olduk ve tam 11 ay sonra evlenmeye karar verdik. Bugün ise attığımız o imzanın üzerinden 5 yıl geçmiş ve biz her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız. Son söz; sevdikçe sevesim geliyor" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #ÖZLEM ÖZTÜRK

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