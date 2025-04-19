Levent Yüksel'den, Özlem Öztürk'e: Sevdikçe sevesim geliyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, eşi Özlem Öztürk ile evliliklerinin 5'inci yılını kutladı; "Hiç hesapta yokken tesadüfen tanıştık, âşık olduk"
Levent Yüksel, 2020'de Özlem Öztürk ile dünya evine girmişti. Yüksel, evlilik yıl dönümünü sosyal medyada kutladı.
Levent Yüksel, eşiyle tanışma ve evlilik süreçlerini anlattığı paylaşımında; "Hikâyenin aslı şu; hiç hesapta yokken tesadüfen tanıştık, âşık olduk ve tam 11 ay sonra evlenmeye karar verdik. Bugün ise attığımız o imzanın üzerinden 5 yıl geçmiş ve biz her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız. Son söz; sevdikçe sevesim geliyor" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram