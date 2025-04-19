Levent Yüksel'den, Özlem Öztürk'e: Sevdikçe sevesim geliyor

Levent Yüksel, 2020'de Özlem Öztürk ile dünya evine girmişti. Yüksel, evlilik yıl dönümünü sosyal medyada kutladı.

Levent Yüksel, eşiyle tanışma ve evlilik süreçlerini anlattığı paylaşımında; "Hikâyenin aslı şu; hiç hesapta yokken tesadüfen tanıştık, âşık olduk ve tam 11 ay sonra evlenmeye karar verdik. Bugün ise attığımız o imzanın üzerinden 5 yıl geçmiş ve biz her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız. Son söz; sevdikçe sevesim geliyor" ifadelerini kullandı.

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Fotoğraflar: Instagram