Levent İnanır'dan Kadir İnanır paylaşımı: Yarım asır sonra

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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, oyuncu yeğeni Levent İnanır ile buluştu. Yıllar öncesini yâd eden dayı - yeğen, objektif karşısında poz verdi.

Levent İnal ve dayısı Kadir İnanır

"1974 - 2024"

Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır ile yıllar önce henüz küçük bir çocukken çektirdiği fotoğrafla yenisini karşılaştırdı. İnanır, paylaşımında "1974 - 2024... Yarım asır sonra yine sağlıklı ve keyifliyiz" ifadelerini not düştü.