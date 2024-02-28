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        Haberler Magazin Levent İnanır'dan Kadir İnanır paylaşımı: Yarım asır sonra - Magazin haberleri

        Levent İnanır'dan Kadir İnanır paylaşımı: Yarım asır sonra

        Kadir İnanır, yeğeni Levent İnanır ile bir araya geldi. Eski günleri yâd eden ikiliden Levent İnanır, dayısı ile 1974'te çektirdikleri fotoğraflarını yenisiyle karşılaştırıp "Yarım asır sonra yine sağlıklı ve keyifliyiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 09:40 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:40
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        "Yarım asır sonra"
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        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, oyuncu yeğeni Levent İnanır ile buluştu. Yıllar öncesini yâd eden dayı - yeğen, objektif karşısında poz verdi.

        Levent İnal ve dayısı Kadir İnanır
        Levent İnal ve dayısı Kadir İnanır

        "1974 - 2024"

        Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır ile yıllar önce henüz küçük bir çocukken çektirdiği fotoğrafla yenisini karşılaştırdı. İnanır, paylaşımında "1974 - 2024... Yarım asır sonra yine sağlıklı ve keyifliyiz" ifadelerini not düştü.

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        #Levent İnanır
        #kadir inanır

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