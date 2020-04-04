"BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEMEYİN"

Dörter, geçtiğimiz günlerde takipçilerini şu sözlerle uyarmıştı:

Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olsun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım.

Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs.