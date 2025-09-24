Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        18
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol İspanya Levante - Real Madrid: 1-4 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Levante - Real Madrid: 1-4 (MAÇ SONUCU)

        İspanya La Liga'nın 6. haftasında Levante'ye konuk olan Real Madrid, rakibini 4-1 yenerek 6'da 6 yaptı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Vinicius Jr., Franco Mastantuono ve Kylian Mbappe (2) kaydetti. Son golün asistini milli futbolcumuz Arda Güler yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 00:39 Güncelleme: 24.09.2025 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Madrid'den dört gollü resital!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Real Madrid, La Liga'da durdurulamıyor, kazanmaya devam ediyor. Xabi Alonso'nun öğrencileri, 6. haftada konuk olduğu Levante'yi 4-1'lik skorla mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

        Puanını 18'e çıkaran lider Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 28'de Vinicius Jr., 38'de Franco Mastantuono ve 64 ile 66. dakikalarda Kylian Mbappe (2) kaydetti.

        Levante'nin tek golü 54. dakikada Etta Eyong'dan geldi.

        ARDA GÜLER'DEN ASİST!

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler bu maçı da boş geçmedi. Bu sezon ilk 11'in değişmez ismi haline gelen 20 yaşındaki yıldız, Levante deplasmanında fileleri havalandıramasa da asistle gol katkısı verdi. Arda, Mbappe'nin 66. dakikada attığı ikinci golün asistini yapan isim oldu. Milli futbolcumuz 90 dakika sahada kaldı.

        Real Madrid bu sonuçla puanını 18'e çıkarıp liderliğini sürdürürken, Levante ise 4 puanla 16. sırada yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Kartalkaya davasında ara karar açıklandı
        Kartalkaya davasında ara karar açıklandı
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        Afganistan yönetiminden Trump'a yanıt
        Afganistan yönetiminden Trump'a yanıt
        Şikayet etmişti, 9 kurşunla öldürüldü
        Şikayet etmişti, 9 kurşunla öldürüldü
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        112 çağrılarının yüzde 62,5'i asılsız çıktı
        112 çağrılarının yüzde 62,5'i asılsız çıktı
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Habertürk Anasayfa