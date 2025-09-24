Levante - Real Madrid: 1-4 (MAÇ SONUCU)

Real Madrid, La Liga'da durdurulamıyor, kazanmaya devam ediyor. Xabi Alonso'nun öğrencileri, 6. haftada konuk olduğu Levante'yi 4-1'lik skorla mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

Puanını 18'e çıkaran lider Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 28'de Vinicius Jr., 38'de Franco Mastantuono ve 64 ile 66. dakikalarda Kylian Mbappe (2) kaydetti.

Levante'nin tek golü 54. dakikada Etta Eyong'dan geldi.

ARDA GÜLER'DEN ASİST! Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler bu maçı da boş geçmedi. Bu sezon ilk 11'in değişmez ismi haline gelen 20 yaşındaki yıldız, Levante deplasmanında fileleri havalandıramasa da asistle gol katkısı verdi. Arda, Mbappe'nin 66. dakikada attığı ikinci golün asistini yapan isim oldu. Milli futbolcumuz 90 dakika sahada kaldı. Real Madrid bu sonuçla puanını 18'e çıkarıp liderliğini sürdürürken, Levante ise 4 puanla 16. sırada yer aldı.