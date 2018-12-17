Levante: 0 - Barcelona: 5

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Levante - Barcelona maçı oynandı.Levante takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Oier Olazabal, Tono, Rober, Sergio Postigo, Erick Cabaco, Enis Bardhi, Jose Luis Morales, Jason, Jose Campana, Ruben Rochina, Emmanuel BoatengBarcelona ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Marc-Andre ter Stegen, Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba, Thomas Vermaelen, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Luis Suarez, Lionel Messi, Ousmane Dembele35. dakikada konuk takım, Luis Suarez ile skoru 0-1 yaptı. Dakikalar 43 olduğunda Lionel Messi konuk takımı 0-2 öne geçirdi. Maçın ilk devresi 0-2 bitti. İlk yarıda Barcelona oyuncuları Ousmane Dembele, Ivan Rakitic, Jordi Alba ile Levante oyuncusu Rober sarı kartla cezalandırıldı. 47. dakikaya gelindiğinde Barcelona, Lionel Messi ile gol buldu: 0-3.60'da Barcelona oyuncusu Lionel Messi tabelanın 0-4 olarak değişmesini sağladı.88. dakikada Barcelona, Gerard Pique ile gol buldu ve skoru 0-5 olarak değiştirdi.İkinci yarıda Levante oyuncusu Jason sarı kartla cezalandırıldı.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Levante takımında Emmanuel Boateng, Ruben Rochina, Sergio Postigo oyundan çıkarken Borja Mayoral, Coke, Sanjin Prcic mücadeleye dahil oldu, Barcelona takımında ise Thomas Vermaelen, Arturo Vidal, Ousmane Dembele çıktı, Arthur, Philippe Coutinho, Denis Suarez girdi. Mücadele 0-5 bitti.Karşılaşmanın 76. dakikasında Levante oyuncusu Erick Cabaco kırmızı kart gördü.153 kodlu maçta İddaa'da Barcelona galibiyetine bahis oynayanlar 1.10 oranını kazandı.Levante takımının son 5 maçlık performansı: 3 galibiyet, 2 yenilgi. Konuk Barcelona ise bu süreçte 3 kez kazandı, 1 beraberlik aldı, 1 kez yenildi.