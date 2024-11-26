Levallois Paris Saint Cloud: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 | MAÇ SONUCU
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud'u 3-0 mağlup etti.
Giriş: 26.11.2024 - 23:55 Güncelleme: 26.11.2024 - 23:55
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk olduğu Fransız ekibi Levallois Paris Saint Cloud'u 3-0 mağlup etti.
Turuncu-beyazlı takım, Marcel-Cerdan Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı, 27-25, 25-22 ve 25-21'lik setler sonucunda 3-0 kazandı.
Bu sonuçla Eczacıbaşı, grupta üçüncü galibiyetini aldı. Levallois Paris Saint Cloud ise üçüncü maçında üçüncü yenilgisini yaşadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ