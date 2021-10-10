A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu sekizinci maçında deplasmanda Letonya ile karşılaşacak. Peki Türkiye Letonya maçı ne zaman? A Milli Takım maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair detaylar ve aday kadro...
LETONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında bugün Letonya'ya konuk olacak.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
TÜRKİYE 600. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Letonya maçıyla tarihinde 600. kez sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 323'ü resmi, 276'sı özel 599 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 255'i deplasmanda, 261'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 797 gol attı, kalesinde 860 gol gördü.
Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 599 karşılaşmanın 516'sını Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 599 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).
Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille).
Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).
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