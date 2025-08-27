A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ilk maçında Letonya ile kozlarını paylaşacak. 12 Dev Adam, Letonya karşısında zafer elde ederek EuroBasket 2025'e güçlü bir başlangıç yapmak için mücadele edecek. Turnuvada grup aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler son 16 turuna yükselecek. Peki Letonya-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, EuroBasket 2025 Letonya-Türkiye basketbol maçı canlı izle linki ve mücadeleye ilişkin detaylar…