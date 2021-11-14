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İkinci el alışveriş platformu letgo, araba alım satım iş modeli letgo oto+’ın hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

İlk iki şubesini İstanbul’da Maslak ve Pendik’te faaliyete sokan letgo oto+, üçüncü şubesini İstanbul Ataşehir’de yer alan Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da açtığını duyurdu. Verilen bilgiye göre, letgo oto+ yeni merkezinde aynı anda 5 aracın ekspertizini yapabiliyor ve müşterilere hızlı bir şekilde değerinde araç satışı yapma imkanı sunuluyor.

Konu hakkında konuşan letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan, "letgo oto+ olarak araba alım-satımı sırasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunları ortadan kaldıran ve alışveriş deneyiminin tamamını sahiplenen çözüm ortağı olma hedefiyle büyümemizi sürdürüyoruz. Maslak ve Pendik merkezlerimizin ardından, Ataşehir gibi merkezi bir konumda faaliyete açtığımız yeni şubemizle güvenli ve hızlı bir şekilde hem ekspertiz hem de araç satışı imkanı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde açacağımız yeni merkezlerle büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.