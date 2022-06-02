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Lerzan Mutlu, Seren Serengil'e hakaret davasında hakim karşısına çıktı: Onları kastetmedim!
Sunucu Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan şarkıcı Lerzan Mutlu hakim karşısına çıktı. Sanık Mutlu suçlamaları kabul etmezken, Serengil ve Teoman sanığın cezalandırılmasını istedi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı ise Mutlu'nun beraat etmesini talep etti. Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Lerzan Mutlu katıldı. Duruşmada şikayetçiler Seren Serengil ile Nevin Teoman da yer aldı
Sanık Lerzan Mutlu savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Ben sosyal medya hesabımdan iddianamede bahsi geçen paylaşımları yaptım. Ancak bu paylaşımları müştekileri kastederek yapmadım. Üzerlerine alınmışlar, suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi.
"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"
Nevin Teoman ise "Sanık bir süredir kızım Seren Serengil'e sataşır şekilde medyada sözler söylüyor, sosyal medya üzerinden yazılar yazıyordu. Bu nedenle suça konu paylaşımların bizim hakkımızda olduğunu anladık. Benimle ilgili iddiaları doğru değildir ve yakışıksızdır. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
"ÖZÜR DİLESEYDİ ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇECEKTİM"
Seren Serengil ise "Sanık uzun süredir bana karşı takıntılıdır, husumet beslemektedir. Suça konu paylaşımları da beni ve annemi kastederek yapmıştır. İsim belirtmemiş olsa da, yaptığı paylaşımların içeriğinden, altına yapılan yorumlara verdiği tepkiden, bu paylaşımları bizim hakkımızda yaptığı açıkça anlaşılmaktadır" dedi.
Sanığın kendisine yönelik tehdit ve şantaj eylemleri olduğunu da öne süren Serengil, "Özür dileseydi şikayetimden vazgeçecektim ancak, inkar ettiği için şikayetçiyim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.
Serengil'in konuşmasından sonra yeniden söz alan Lerzan Mutlu ise "Ben müştekileri kastetmedim. Müştekilere yönelik bir husumet beslemiyorum" diye konuştu.
SAVCI BERAAT İSTEDİ
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, suça konu paylaşımların müştekilere yönelik yapıldığına dair tereddüte yer vermeyecek şekilde bir açıklık olmadığı gerekçesiyle, sanığın beraat etmesini talep etti. Mahkeme, esasa ilişkin beyanda bulunmaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.
SERENGİL: BENİMLE GÜNDEME GELMEK İSTİYOR
Duruşmanın ardından açıklama yapan Seren Serengil "Bu kadının yıllardır bana karşı takıntısı var, benimle gündeme gelmek istiyor. Kurtulamıyorum. En sonunda mahkemeye başvurmak zorunda kaldım. Anneme söylediği her laf için cezasını çekecek" dedi.
İDDİANAMEDEN
İddianamede Lerzan Mutlu'nun sosyal medya hesabından 2020 yılında Seren Serengil'e ve annesi Nevin Teoman'a hakaret ettiği öne sürülen iddianamede, sanık Lerzan Mutlu'nun 'Zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 4 ay 10 günden, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Lerzan Mutlu, Seren Serengil'e hakaret davasında hakim karşısında/lerzan-mutlu-seren-serengil-e-hakaret-davasinda-hakim-karsisinda-3458338-magazin
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