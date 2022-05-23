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Şarkıcı Lerzan Mutlu (45), Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Mutlu, yaşadığı polemikler hakkında konuştu.

Lerzan Mutlu, "Instagram’da birilerine kızıyorsunuz, bir şeyler yazıyorsunuz. Hep bir çekişme, hep bir gerilim... Bu yormuyor mu?" sorusuna yanıt verdi.

"BANA TOKAT ATTIĞINDA BEN YUMRUK ATMAK İSTİYORUM!"

Ünlü isim, "Bu sektörde gerilimin olmadığı bir yer yok. Ben sessiz kalamıyorum. Biri bana tokat attığında, ben yumruk atmak istiyorum. Herhalde şu dönemde en az kavga eden benim. Herkes birbiriyle kanlı bıçaklı... Ben de bundan hiç hoşnut değilim ama oluyor." dedi.