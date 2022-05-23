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Haberler Fiskos Lerzan Mutlu: Sektörde gerilimin olmadığı bir yer yok - Magazin

Lerzan Mutlu: Sektörde gerilimin olmadığı bir yer yok

Girdiği polemiklerle sık sık adından söz ettiren Lerzan Mutlu, "Bu sektörde gerilimin olmadığı bir yer yok. Ben sessiz kalamıyorum. Biri bana tokat attığında, ben yumruk atmak istiyorum" dedi

23.05.2022 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL
Lerzan Mutlu: Sektörde gerilimin olmadığı bir yer yok - Magazin
"Sektörde gerilimin olmadığı bir yer yok"
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Şarkıcı Lerzan Mutlu (45), Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Mutlu, yaşadığı polemikler hakkında konuştu.

Lerzan Mutlu, "Instagram’da birilerine kızıyorsunuz, bir şeyler yazıyorsunuz. Hep bir çekişme, hep bir gerilim... Bu yormuyor mu?" sorusuna yanıt verdi.

"BANA TOKAT ATTIĞINDA BEN YUMRUK ATMAK İSTİYORUM!"

Ünlü isim, "Bu sektörde gerilimin olmadığı bir yer yok. Ben sessiz kalamıyorum. Biri bana tokat attığında, ben yumruk atmak istiyorum. Herhalde şu dönemde en az kavga eden benim. Herkes birbiriyle kanlı bıçaklı... Ben de bundan hiç hoşnut değilim ama oluyor." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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