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Lerzan Mutlu'dan zehir zemberek açıklamalar! Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından... - Magazin haberleri

Lerzan Mutlu'dan zehir zemberek açıklamalar! Demet Akalın'dan yanıt geldi

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ünlü isimleri de yasa boğdu. Lerzan Mutlu ise cenazeye katılmayan ünlülere büyük tepki gösterdi. Mutlu'nun sert ifadelerinin ardından Demet Akalın da suskunluğunu bozdu

23.07.2021 - 17:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ın vefatı hem sanat camiasını, hem de sevenlerini yasa boğdu. Tektaş, cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

  • LERZAN MUTLU: HALKI KANDIRAN SAHTE KAHRAMANLAR!

    Sanatçı Lerzan Mutlu da bazı ünlü isimleri bir ölümün üstünden reklam yapmakla suçladı. Instagram'dan yaptığı paylaşımla zehir zemberek açıklamalarda bulunan Mutlu, "Bir ölünün üstünden bile haber olmak için yalan yanlış haberler yaptırıyorsunuz ya! Tüh, hepinizi yazıklar olsun! Kahramanlık yapacağım diye sahte kahramanlar sizi... Evde de, cenazede de görmedim sizi. Tatilini bile yarım bırakıp, dönmeyen... Halkı kandıran sahte kahramanlar sizi... Bari burada reklam yapmayın." dedi.

  • "ZAVALLISINIZ"

    "Yazıklar olsun!" diyen Lerzan Mutlu, ardından sözlerine, "Bir susun da millet acısını yaşasın! Harbi zavallısınız, buradan bile reklam çıkarmak! Nasıl bir insansınız ya... Pess, yazıklar olsun. Artistliğe gelince mangalda kül bırakmazlar ama tatillerini yarıda kesip ne cenazeye, ne eve gelmek yok! Bu halkı böyle kandırın. Bir ölünün üzerinden... Tüh, yazıklar olsun!" şeklinde devam etti.

  • SEDA SAYAN: 15 AĞUSTOS'A KADAR SAHNE ALMAYACAĞIM

    Sanatçının bu sözlerle 15 Ağustos'a kadar sahne almayacağını açıklayan Seda Sayan'ı ve cenazeye katılamayan Demet Akalın'ı hedef aldığı ileri sürüldü.

  • DEMET AKALIN: BU TEPKİ BANA DEĞİL!

    Alişan ile aralarındaki buzları geçtiğimiz senelerde eriten Demet Akalın ise hakkında çıkan haberlerle ilgili suskunluğunu bozdu. Akalın, "İki gündür Alişan'layım, bana değil tepki! Sabah mezarlıktaydım. Kızının mandalinası babasının üstünde, toprağın üstünde..." ifadelerini kullandı.

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