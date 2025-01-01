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        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Vittoria Ceretti'nin bitmeyen yaz tatili - magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Vittoria Ceretti'nin bitmeyen yaz tatili

        Leonardo DiCaprio ile bir yıldır aşk yaşadığı İtalyan model Vittoria Ceretti, yaz boyunca tatilde görüntü vermelerinin ardından, yeni yıla girerken sıcak iklimlerde yaz tatiline devam etmeyi tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 16:56 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:18
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          Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, bir yıldır aşk yaşadığı İtalyan model Vittoria Ceretti ile 2024'ün son günlerini tropikal bir tatilde geçirdi.

          Ağustos 2023'te birlikte görülmelerinden bu yana ilişkilerini dolu dizgin yaşayan çift, Karayip'teki St. Barts Adası'nda yeni yıl tatili yaparken görüntülendi.

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          50 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ile 26 yaşındaki model Vittoria Ceretti, birlikte yüzerken objektiflere yansıdı.

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          İkiliye arkadaşları da eşlik etti. Leonardo DiCaprio, erkek arkadaşlarıyla birlikte hem yüzdü hem sohbet etti.

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          Leonardo DiCaprio, arkadaşlarıyla plajda tenis oynarken de görüldü.

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          Çift; yaz boyunca pek çok defa tatilde görüntü verdi. İkili, ağustos ayında Sardunya kıyılarında lüks bir yatta tatil yapmıştı.

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          Hayatına giren kadınlarla kısa süreli ilişkiler yaşamasıyla bilinen Leonardo DiCaprio, İtalyan kız arkadaşıyla ilişkisini bir ileri boyuta taşımış, ekim ayında sevgilisi ve ailesiyle birlikte dışarıda akşam yemeğine gitmişti. Aileyle tanışması Dicaprio'nun evlenme planları yaptığı şeklinde yorumlanmıştı.

          Leonardo DiCaprio, daha önce annesi ile kız arkadaşını tanıştırmıştı. Eylül ayında, DiCaprio ve Ceretti, ünlü oyuncunun annesi Irmelin Indenbirken ile Milano'da vakit geçirirken görülmüştü. Çift, Pinacoteca Ambrosiana Müzesi'ni hep birlikte gezmişti.

        • 7

          Modelliği 14 yaşından beri yapan ve birçok ünlü markanın yüzü olan Vittoria Ceretti, 2020'de DJ Matteo Milleri ile bir evlilik yaşamıştı.

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          Leonardo DiCaprio'nun adı da en son Eylül 2022 ve Şubat 2023 arasında ünlü model Gigi Hadid ile anılmıştı.

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