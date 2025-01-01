Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Vittoria Ceretti'nin bitmeyen yaz tatili

Hayatına giren kadınlarla kısa süreli ilişkiler yaşamasıyla bilinen Leonardo DiCaprio, İtalyan kız arkadaşıyla ilişkisini bir ileri boyuta taşımış, ekim ayında sevgilisi ve ailesiyle birlikte dışarıda akşam yemeğine gitmişti. Aileyle tanışması Dicaprio'nun evlenme planları yaptığı şeklinde yorumlanmıştı.

Leonardo DiCaprio, daha önce annesi ile kız arkadaşını tanıştırmıştı. Eylül ayında, DiCaprio ve Ceretti, ünlü oyuncunun annesi Irmelin Indenbirken ile Milano'da vakit geçirirken görülmüştü. Çift, Pinacoteca Ambrosiana Müzesi'ni hep birlikte gezmişti.