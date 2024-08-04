Leonardo DiCaprio ve İtalyan model Vittoria Ceretti'nin Sardunya tatili

Modelliği 14 yaşından beri yapan ve birçok ünlü markanın yüzü olan Ceretti, 2020'de DJ Matteo Milleri ile evlenmiş ve boşanmıştı.

DiCaprio'nun adı da en son Eylül 2022 ve Şubat 2023 tarihleri arasında ünlü model Gigi Hadid ile anılmıştı.