Leonardo DiCaprio ve İtalyan model Vittoria Ceretti'nin Sardunya tatili
Geçen yıl Cannes Film Festivali'nden bu yana birlikte olan Leonardo DiCaprio ve İtalyan model Vittoria Ceretti, Sardunya adasında lüks yatta tatil yaparken görüntülendi
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Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio ve model sevgilisi Vittoria Ceretti, İtalya'da tatil yapıyor.
Çift, Sardunya adası açıklarında yat gezisinde görüntülendi.
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49 yaşındaki ABD'li oyuncu ile 26 yaşındaki İtalyan sevgilisi güneş ve denizin tadını çıkardı.
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Çift, yatın merdivenlerinden inip denizde serinlerken fotoğraflandı.
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Dicaprio'nun yakın arkadaşı Tobey Maguire ile model Babette Strijbos da yat gezisinde çifte eşlik etti.
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DiCaprio ve Ceretti çifti, günü yatta geçirdikten sonra bota binerek kıyıya ulaştı.
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Bu haftanın başında DiCaprio ve Ceretti çifti Portofino sahilinde görüntülenmişti.
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Eylül ayında, DiCaprio ve Ceretti, ünlü oyuncunun annesi Irmelin Indenbirken ile Milano'da vakit geçirirken görülmüştü. Çift, Pinacoteca Ambrosiana Müzesi'ni hep birlikte gezmişti.
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DiCaprio ile Ceretti ilk kez Ağustos 2023'te Santa Barbara'da birlikte görülmüş ve ilişki yaşamaya başladıkları öğrenilmişti.
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Oysa Ceretti ile DiCaprio arasındaki ilişki, 2023 Cannes Film Festivali esnasında başlamıştı.
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Modelliği 14 yaşından beri yapan ve birçok ünlü markanın yüzü olan Ceretti, 2020'de DJ Matteo Milleri ile evlenmiş ve boşanmıştı.
DiCaprio'nun adı da en son Eylül 2022 ve Şubat 2023 tarihleri arasında ünlü model Gigi Hadid ile anılmıştı.