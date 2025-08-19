Habertürk
        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio tatilde sıkılmış halde görüntülendi - magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio tatilde sıkılmış halde görüntülendi

        Leonardo DiCaprio, sevgilisi İtalyan model Vittoria Ceretti ile çıktığı uzun süreli Ibiza tatilinde, lüks yatta sıkılmış halde, derin düşüncelere dalmış şekilde görüntü verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 11:25 Güncelleme: 19.08.2025 - 11:25
        Leo tatilden sıkıldı
        Leonardo DiCaprio, kız arkadaşı Vittoria Ceretti ile İbiza'da denizde geçirdiği bir günden pek keyif almış gibi görünmüyordu. 50 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, lüks bir yatın güvertesinde otururken sıkılmış haliyle objektiflere yansıdı.

        27 yaşındaki süper model sevgilisi Vittoria Ceretti, arkadaşlarıyla denize girerken, Leonardo DiCaprio, sessizce uzaklara bakarak derin düşüncelere daldı.

        Ünlü yıldız, bir ara denize girip sonra yatta duş alırken son dönemde aldığı kilolarla dikkat çekti.

        Aşk hayatıyla ilgili nadiren yorum yapan Leonardo DiCaprio, son röportajında ilişkilerinde dürüst olması ve sevgilisini kaybetme riskini göze alması gerektiğini söylemişti. Sadece 20'li yaşlarındaki modellerle ilişki yaşadığı için eleştirilen oyuncu, yaşça büyük bir erkek olarak flört hayatını değerlendirirken, ne istediği konusunda açık sözlü davrandığında bazen işlerin bozulduğunu belirtmişti.

        Leonardo DiCaprio yatta sıkılmış halde otururken, Vittoria Ceretti arkadaşıyla denize girdi

        Ünlü oyuncu, Ağustos 2023'ten beri Vittoria Ceretti ile birliktelik yaşıyor. Ancak bu ilişkisinden önce, 2022'de Camila Morrone'den, genç modelin 25 yaşına girmesinden sadece bir ay sonra, beş yıllık birlikteliğin ardından ayrılmıştı.

        "50 yaşına girmek, daha dürüst olmak ve zamanınızı boşa harcamamak isteği uyandırıyor" diyen Leonardo DiCaprio; "Önümüzdeki 10 yılların nasıl ilerleyeceğini ancak hayal edebiliyorum. Örneğin anneme bakıyorum ve o da tam olarak ne düşündüğünü söylüyor ve hiç vakit kaybetmiyor. Sahtekarlık yapmaya çalışmakla vakit kaybetmiyor" demişti.

        "Daha açık sözlü olmak ve işlerin ters gitmesini, anlaşmazlıkları veya hayattaki her türlü ilişkiden ayrılma riskini göze almak gerekiyor" diyen Leonardo DiCaprio; "Kişisel hayatınızda da profesyonel hayatınızda da artık zamanınızı boşa harcamak istemiyorsunuz" ifadesini kullanmıştı.

        #Leonardo DiCaprio
        #Vittoria Ceretti
        #İbiza
        #tatil

