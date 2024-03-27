Leonardo DiCaprio ile Vittoria Ceretti nişanlandı mı?

İtalyan modelin çevresel konulara olan ilgisinin olması Leonardo için 'büyük bir çekicilik' oluşturduğu ifade edilmişti. Ünlü aktör, 1998 yılında Leonardo DiCaprio Vakfı'nı kurduğundan bu yana biyolojik çeşitliliğin, okyanusların ve ormanların korunması için fon yaratmak ve farkındalık yaratmak amacıyla mücadele ediyor.