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        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio ile Vittoria Ceretti nişanlandı mı? - Magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio ile Vittoria Ceretti nişanlandı mı?

        Filmleri kadar hızlı aşk hayatıyla da gündemde olan Leonardo DiCaprio, model sevgilisi Vittoria Ceretti ile Los Angeles'ta yemek yerken görüntülendi. Ceretti'nin parmağındaki yüzük müzmin bekar Dicaprio hakkında 'nişanlandı mı?' söylentilerini de beraberinde getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 09:59 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:10
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          Hollywood'un en ünlü çapkınlarından biri olan Leonardo DiCaprio, yaklaşık 8 aydır İtalyan model Vittoria Ceretti’yle birliktelik yaşıyor.

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          Aşkları doludizgin süren ikili, önceki gün Los Angeles'taki restoranda yemek yerken objektiflere yansıdı. Ünlü aktör, bir ara sevgilisini elleriyle besledi.

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          Sevgilisinin omzuna elini atan Vittoria Ceretti'nin parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı. Ünlü modelin yüzüğü çift hakkında 'nişanlandılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

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          İtalyan modelin çevresel konulara olan ilgisinin olması Leonardo için 'büyük bir çekicilik' oluşturduğu ifade edilmişti. Ünlü aktör, 1998 yılında Leonardo DiCaprio Vakfı'nı kurduğundan bu yana biyolojik çeşitliliğin, okyanusların ve ormanların korunması için fon yaratmak ve farkındalık yaratmak amacıyla mücadele ediyor.

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          Vittoria Ceretti, İtalyan DJ Matteo Milleri ile evliydi. Ceretti, kocasından ayrıldığını geçtiğimiz yıl haziran ayında duyurmuştu.

          Fotoğraflar: Backgrid USA

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