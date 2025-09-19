Habertürk
        Leonardo DiCaprio ile Jennifer Lawrence yeniden aynı filmde - magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio ile Jennifer Lawrence yeniden aynı filmde

        Daha önce aynı filmde rol alan Leonardo DiCaprio ile Jennifer Lawrence, Martin Scorsese'nin yöneteceği yeni proje için tekrar bir araya geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 13:00 Güncelleme: 19.09.2025 - 13:00
        Yeniden buluşuyorlar
        Leonardo DiCaprio ile Jennifer Lawrence bir filmde daha birlikte rol alacak. 'Don't Look Up'ta başrolleri paylaşan ikili, Martin Scorsese'nin yöneteceği 'What Happens at Night' filmi için başrol oyuncuları olarak seçildi.

        Bu filmle, yıllar içinde defalarca birlikte çalışan ve en son 'Killers of the Flower Moon'da bir araya gelen Leonardo DiCaprio ile Martin Scorsese de bir kez daha buluşmuş olacak. Scorsese ile Jennifer Lawrence ise ilk kez aynı projede bir araya gelecek.

        Film, 2020'de yayınlanan Peter Cameron romanından sinemaya uyarlanacak. Bebek evlat edinmek için garip ve karlı bir Avrupa şehrine seyahat eden ABD'li bir çifti ele alan hikâyede, çift, mağara gibi ürkütücü otele yerleşir. Bar her zaman açıktır ve lobi, yaşlı, gösterişli bir şarkıcıdan sefahat düşkünü bir iş insanına ve gizemli bir şifacıya kadar gizemli karakterlerle doludur.

        Bu kafa karıştırıcı dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve çift bebeklerini sahiplenmek için ne kadar çok çabalarsa, evlilikleri, kendileri ve hayatları hakkında o kadar az şey biliyor gibi görünürler.

        #Jennifer Lawrence
        #Leonardo DiCaprio
        #martin scorsese
        #film
        #sinema

