Leonardo DiCaprio ile Jennifer Lawrence yeniden aynı filmde

Leonardo DiCaprio ile Jennifer Lawrence bir filmde daha birlikte rol alacak. 'Don't Look Up'ta başrolleri paylaşan ikili, Martin Scorsese'nin yöneteceği 'What Happens at Night' filmi için başrol oyuncuları olarak seçildi.

REKLAM advertisement1

Bu filmle, yıllar içinde defalarca birlikte çalışan ve en son 'Killers of the Flower Moon'da bir araya gelen Leonardo DiCaprio ile Martin Scorsese de bir kez daha buluşmuş olacak. Scorsese ile Jennifer Lawrence ise ilk kez aynı projede bir araya gelecek.

REKLAM

Film, 2020'de yayınlanan Peter Cameron romanından sinemaya uyarlanacak. Bebek evlat edinmek için garip ve karlı bir Avrupa şehrine seyahat eden ABD'li bir çifti ele alan hikâyede, çift, mağara gibi ürkütücü otele yerleşir. Bar her zaman açıktır ve lobi, yaşlı, gösterişli bir şarkıcıdan sefahat düşkünü bir iş insanına ve gizemli bir şifacıya kadar gizemli karakterlerle doludur.

Bu kafa karıştırıcı dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve çift bebeklerini sahiplenmek için ne kadar çok çabalarsa, evlilikleri, kendileri ve hayatları hakkında o kadar az şey biliyor gibi görünürler.