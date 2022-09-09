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Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid aşk mı yaşıyor? - Dünyadan magazin haberleri

Leonardo DiCaprio ile Gigi Hadid aşk mı yaşıyor?

Leonardo DiCaprio, 4 yıl aşk yaşadığı Camila Morrone'dan ayrıldıktan sonra özel hayatıyla alakalı iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor. DiCaprio'nun Maria Beregova'nın ardından Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid'le yeni bir birlikteliğe yelken açtığı ileri sürüldü

09.09.2022 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2017'nin sonlarında aşk yaşamaya başlayan Leonardo DiCaprio-Camila Morrone çifti, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ikilinin birlikteliğini sonlandırmasının ardından ünlü oyuncunun Ukraynalı model Maria Beregova ile aşk yaşamaya başladığı dedikoduları ortaya atılmıştı.

  • "GÖZÜNÜ DİKTİ!"

    Taraflar konuyla alakalı suskunluklarını korurken, ünlü oyuncu ile alakalı yeni bir iddia gündeme geldi. Bu kez Leonardo DiCaprio'nun model Gigi Hadid ile romantik bir bağ kurduğu öne sürüldü.

    "Us Weekly"nin haberine göre; Dicaprio, Hadid'e 'gözünü dikti' ancak ünlü isim, aktöre aynı ilgiyi göstermedi.

  • "ARALARINDA CİDDİ BİR İLİŞKİ YOK"

    "InTouch" ise Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid'in yazın birkaç kez görüştüğünü fakat aralarında ciddi bir ilişkileri olmadığını bildirdi.

    "BİRBİRLERİNE İLGİ DUYUYORLAR"

    Dergiye konuşan kaynaklardan biri, "Gigi ve Leonardo, birkaç yıl önce tanıştılar ve birbirlerine ilgi duyuyorlar. Gigi, tam onun tipi; muhteşem..." şeklinde konuştu.

    Bir diğer kaynak ise, ikilinin sadece arkadaş olduklarını iddia etti. DiCaprio ve Hadid, henüz haklarında çıkan haberlerle alakalı bir açıklama yapmadı.

  • ADI BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE ANILMIŞTI

    Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, daha önce model Bar Refaeli ve manken Gisele Bündchen gibi birçok ünlü isimle aşk yaşamıştı.

  • "SABAHA KADAR FLÖRT ETTİLER" İDDİASI

    DiCaprio'nun adı daha önce de Kendall Jenner ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin, bir mekanda sabaha kadar flört ettiği iddiaları basına yansımıştı.

    Fotoğraflar: Splash News, AP, Instagram

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