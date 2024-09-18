Leonardo DiCaprio, Gamze Erçel'in kadrajına takıldı
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, iş için gittiği İtalya'da Leonardo DiCaprio ile karşılaştı. Erçel, o anı; "Kimi gördüğümü söylesem inanmazsınız" notuyla yayımladı
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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, iş için gittiği İtalya'da dünyaca ünlü bir oyuncuyu gördü.
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O oyuncu, 'Titanic' ile adını dünyaya duyuran ve birçok yapımda yer alan Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun kendisi.
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"KİMİ GÖRDÜĞÜMÜ SÖYLESEM İNANMAZSINIZ"
Leonardo Dicaprio'yu gören Gamze Erçel, o anı sosyal medyadan takipçilerine; "Kızlar, kimi gördüğümü söylesem inanmazsınız" sözleriyle seslendi.
Ardından Leonardo Dicaprio ile uzaktan aynı karede yer aldığı bu karesini yayımladı.
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"HÂLÂ ÇOK YAKIŞIKLI"
Daha sonra 49 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncunun yakınlaştırıp arkasından çektiği bu fotoğrafını yayımlayan Gamze Erçel; "Hâlâ çok yakışıklı" ifadelerini kullandı.
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Gamze Erçel'in paylaştığı fotoğrafta Leonardo DiCaprio'nun kendisini maske ve şapkayla kamufle ettiği görüldü.