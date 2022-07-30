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Leonardo DiCaprio filmleri: Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en unutulmaz, yeni ve iyi aksiyon, komedi, dram filmleri listesi 2022 en iyi Leonardo DiCaprio film/dizi önerileri

En unutulmaz ve sürekleyici Leonardo DiCaprio filmleri önerisi: İşte en iyi Leonardo DiCaprio filmleri

Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyeri, karizmatik duruşu ve güçlü performansı ile milyonları kendine hayran bırakan Leonardo DiCaprio dram ve aksiyon türündeki filmlerde öne çıkan isimler arasında yer alıyor. 1991'de Mahluklar 3 filmindeki Josh rolüyle sinema hayatına başlayan Amerikalı ünlü oyuncunun en yeni, popüler ve en unutulmaz filmlerini sizler için derledik. İşte sinema tarihine iz bırakan en iyi Leonardo DiCaprio filmleri...

30.07.2022 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Leonardo DiCaprio, 1990'ların başında televizyon reklamlarında görünerek oyunculuk hayatına başlamış ve ardından Santa Barbara ve Growing Pains gibi dizilerde rol almıştır. Gilbert'in Hayalleri filminde oynayan başarılı oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ilk Akademi adaylığını elde etmiştir. Günlük ve Romeo + Juliet filmleriyle halk tarafından tanınmaya başlayan DiCaprio, 1997 yılında James Cameron'ın Titanik filmiyle uluslararası üne ulaşmıştır. İşte en iyi, başarılı ve adından söz ettiren Leonardo DiCaprio filmleri listesi ve Leonardo DiCaprio hayatı hakkında merak edilenler...

  • LEONARDO DİCAPRİO KİMDİR?

    2000 yılından bu yana DiCaprio, geniş bir film yelpazesinde yaptığı çalışmalarla büyük beğeni topladı. DiCaprio'nun sonraki filmleri arasında; Demir Maskeli Adam, biyografik suç draması Sıkıysa Yakala ve ileriki zamanlarda çok defa çalışacağı Martin Scorsese ile olan ilk filmi New York Çeteleri yer aldı. Ardından biyografik film Göklerin Hakimi, siyasi gerilim filmi Kanlı Elmas, suç filmi Köstebek, Yalanlar Üstüne, dram filmi Hayallerin Peşinde, psikolojik gerilim filmi Zindan Adası, bilim kurgu filmi Başlangıç, biyografik film J. Edgar, western filmi Zincirsiz dönem draması Muhteşem Gatsby ve biyografik suç filmi Para Avcısı filmlerindeki oyunculuğuyla beğeni topladı.

  • DiCaprio Göklerin Hakimi ve Diriliş filmleriyle Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu, Para Avcısı filmiyle Müzikal ve Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre ödüllerini kazandı. Ayrıca Diriliş filmiyle ilk Akademi ve BAFTA ödüllerini kazandı.

  • ONCE UPON A TİME İN HOLLYWOOD (BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA)

    Yapım yılı: 2019

    Tür: Dram, Komedi

    Oyunculuk yapan Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), rol aldığı başarılı bir dizi vardır ancak kendini televizyondan uzaklaştırmak ve film sektörüne adım atmak ister. Onun dublörü Cliff Booth (Brad Pitt) da bu konuda onunla hemfikirdir. Ortada büyük bir sorun vardır, ikilinin yaşlarının ilerledikçe Hollywood'taki şansları da giderek azalmaktadır.

  • THE REVENANT (DİRİLİŞ)

    Yapım yılı: 2016

    Tür: Aksiyon, Macera, Biyografi

    Deneyimli bir tuzakçı olan kürk avcısı Hugh Glass (Leonardo DiCaprio), çıktığı av sırasında bir ayı saldırısına uğrar ve ağır şekilde yaralanır. Ekibinin kendisini ölüme terk etmesi üzerine Glass, hayatta kalmak için zorlu bir savaş vermek zorundadır. Acıları ve içindeki intikam ateşi ile hayata tutunan Glass, kendisine ihanet eden ve onu terk eden eski dostu John Fitzgerald’ın (Tom Hardy) izini sürmeye başlar.

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