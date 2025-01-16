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        Haberler Magazin Leonardo DiCaprio'dan, Los Angeles yangınlarına 1 milyon dolarlık bağış - Magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio'dan, Los Angeles yangınlarına 1 milyon dolarlık bağış

        Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Los Angeles'taki yangınlar sırasında özel jetiyle şehirden ayrılmasıyla oldukça dikkat çekmişti. Son olarak DiCaprio, yangınlardan etkilenenlere yardım etmek için 1 milyon dolar bağışladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 19:19 Güncelleme: 16.01.2025 - 19:19
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          Los Angeles’ta çıkan yangınları, bölgeyi derinden etkilerken ünlü aktör Leonardo DiCaprio da bu felaketten kaçan isimler arasında yer almıştı.

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          Çevre konusundaki duyarlılığı ve iklim aktivisti kimliğiyle tanınan DiCaprio, yangın bölgesinden ayrılırken özel jet kullanması nedeniyle bir kez daha eleştirilerin hedefi oldu. Daha önce de benzer tercihlerinden dolayı 'ikiyüzlü' eleştirileriyle karşılaşan DiCaprio, bu kez yardım girişimiyle dikkat çekti.

        • 3

          DiCaprio, Los Angeles'taki yangınlardan etkilenen mağdurlar için harekete geçti. DiCaprio, Los Angeles yangın yardım çalışmalarına 1 milyon dolar bağışladı.

        • 4

          Oscar ödüllü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Los Angeles orman yangınları şehrimizi harap ediyor. 1 milyon dolar bağışlayarak hem acil ihtiyaçları hem de yangın sonrası kurtarma çalışmalarını destekliyorum" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: Shutterstock

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