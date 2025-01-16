Leonardo DiCaprio'dan, Los Angeles yangınlarına 1 milyon dolarlık bağış

Çevre konusundaki duyarlılığı ve iklim aktivisti kimliğiyle tanınan DiCaprio, yangın bölgesinden ayrılırken özel jet kullanması nedeniyle bir kez daha eleştirilerin hedefi oldu. Daha önce de benzer tercihlerinden dolayı 'ikiyüzlü' eleştirileriyle karşılaşan DiCaprio, bu kez yardım girişimiyle dikkat çekti.