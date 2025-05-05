Leonardo DiCaprio çevre belgeseli için dalış yapıp plastik atık topladı

Çevre duyarlılığıyla tanınan Leonardo DiCaprio, nesli tükenmekte olan deniz eriştesini (posidonia oceanica) konu alan yeni bir eko-belgesel için kamera karşısına geçti. Deniz eriştesi, karadan denize dönüş yapmış olan Akdeniz'in endemik bitkisi olarak tanımlanıyor.

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Oscar'lı yıldız, İspanya'nın Formentera açıklarında çekilen belgeselde, çocukların denizden plastik atıkları temizlemesine yardım ederken görüldü.

Dalgıç kıyafetlerini giyen DiCaprio, plastik atık toplamak için dalış yaparken ve dalış sonrası ıslak halde sarı botta oturup kameraya konuşurken objektiflere yansıdı.

DiCaprio'nun çevre duyarlılığı hayranları tarafından takdir toplasa da çevreci bilinçle kamera karşısına geçmesini, neden olduğu yüksek karbon maliyeti nedeniyle eleştirenler de oldu. ABD'li oyuncunun lüks yatla veya özel jetle çekimin yapılacağı yere gelmiş olma ihtimaliyle alay edenler dikkat çekti.