Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Resim Son dakika: Leonardo Da Vinci’nin, Mona Lisa'yı yaparken kullandığı tekniklere ilişkin yeni bulgular açığa çıktı

        Leonardo Da Vinci’nin, Mona Lisa'yı yaparken kullandığı tekniklere ilişkin yeni bulgular açığa çıktı

        Ressam Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunu mercek altına alan uzmanlar, nadir rastlanan bir bileşim olan "plumbonakrit" kimyasal maddesine rastladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 07:57 Güncelleme: 13.10.2023 - 07:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bilim insanları, Leonardo Da Vinci’nin dünyaca ünlü başyapıtı Mona Lisa portresini yaparken kullandığı tekniklere ilişkin yeni bulgular elde etti.

        İtalyan mucit, mimar ve ressam Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunun çok küçük bir bölümünün kimyasal yapısını X-ray ışığı altında inceleyen bilim insanları, sanatçının kavak pano üzerine temel katman olarak kullandığı yağlı boyanın tarifinin farklı olduğunu ortaya çıkardı.

        Fransa ve İngiltere’den araştırmacılardan oluşan ekip, tablonun sağ üst köşesinden insan saç telinin çapı kadar küçük bir bölümünü inceledi.

        Ekip, Mona Lisa tablosunun ilk boya katmanında nadir rastlanan bir bileşim olan "plumbonakrit" kimyasal maddesine rastladı.

        REKLAM

        Kurşunoksitin bir yan ürünü olan plumbonakrit maddesi yağlı boya ile karıştırılarak kullanıldığı takdirde tuvalde kalın bir tabaka ortaya çıkıyor.

        Araştırmanın baş yazarı Victor Gonzalez, sanat tarihçilerinin daha önce öne sürdüğü "ressamın portre üzerinde çalışmaya başladığında boyasını kalınlaştırmak ve kurumasına yardımcı olmak için "kurşun oksit tozu" kullanmış olabileceği" hipotezinin ilk kez doğrulandığını belirtti.

        Da Vinci'nin "Mona Lisa" üzerinde çalışmaya başladığında "deneysel bir ruh hali" içinde olabileceğini ifade eden Gonzalez dünyaca ünlü ressamın denemeler yapmayı sevdiğini aktardı.

        Ünlü ressamın resimlerinin her birinin teknik açıdan tamamen farklılık arz ettiğini dile getiren Gonzalez, Mona Lisa’nın zemin katmanı için gerçekten de özel bir tekniğin olduğunu görmenin ilginç olduğu yorumunu yaptı.

        Daha önce, Leonardo Da Vinci'den sonra 17. yüzyılda yaşamış olan Hollandalı ressam Rembrandt’ın tablolarında da "plumbonakrit" maddesine rastlayan Gonzales bunun, tariflerin yüzyıllar boyunca aktarıldığını da gösterdiğini vurguladı.

        REKLAM

        "ZAMANSIZ VE MODERN"

        İtalyan sanatı uzmanı ve New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin küratörü Carmen Bambach da araştırmayı "çok heyecan verici" olarak nitelendirdi.

        Bambach, Leonardo Da Vinci’nin resim tekniklerine ilişkin bilimsel olarak kanıtlanmış yeni bulguların "son derece önemli" olduğunu söyledi.

        Mona Lisa tablosunda "plumbonakrit" bulunmasının, Leonardo'nun bir ressam olarak tutkusunun ve sürekli denemeler yapmış olduğunun bir kanıtı olduğunu belirten Bambach, bu tutku ve sürekli deneyişlerin Rönesans döneminin efsanevi ustasını "zamansız ve modern kıldığını" ifade etti.

        Ünlü ressam Leonardo Da Vinci'nin 1503-1507 yıllarında yaptığı ve Floransalı tüccar Francesco del Giocondo’nun eşi Lisa Gherardini'yi resmettiği belirtilen Rönesans dönemi ünlü eseri "Mona Lisa" tablosu halen Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor.

        Araştırmanın sonuçları Amerikan Kimya Derneği (American Chemical Society) dergisinde yayımlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Leonardo da Vinci
        #Mona Lisa
        #son dakika haberi
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        "Çok büyük başarı"
        "Çok büyük başarı"
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        Taksiciye kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
        Taksiciye kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Balıkesir'de feci kaza
        Balıkesir'de feci kaza
        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç
        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        Tudor iddiası!
        Tudor iddiası!
        Habertürk Anasayfa