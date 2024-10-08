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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Leonardo Bonucci: Umarım Fenerbahçe şampiyon olur - Fenerbahçe Haberleri

        Leonardo Bonucci: Umarım Fenerbahçe şampiyon olur

        Son olarak Fenerbahçe'de forma giymesinin ardından emekliye ayrılan yıldız savunmacı Leonardo Bonucci, sarı-lacivertli kulüp hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 14:52 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:52
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        Bonucci: Umarım F.Bahçe şampiyon olur
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        Fenerbahçe'nin eski yıldızı Leonardo Bonucci, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

        Sarı-lacivertli takımda geçen sezon forma giyen ve sezon sonunda futbolu bırakan İtalyan eski savunma oyuncusu, "Futbolu bırakma kararını çok önceden almıştım. Zaten aklımda 37 yaşında kariyerimi noktalama düşüncesi vardı ve bu kararı kendim aldım. En iyi kararları kendinizle barışık olduğunuzda alırsınız. Ben de öyle yaptım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyiyim. Şimdi benim için yeni bir dönem başlıyor. Kariyerimi antrenör olma yönünde ilerletmek için çalışmalar yapacağım." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe için konuşan Bonucci, "Fenerbahçe, çok büyük ve önemli bir kulüp. Orada çok güzel zaman geçirdim. Fenerbahçe'nin çok tutkulu bir taraftar grubu var. Gerçekten harikaydılar. Bana gösterdikleri sevgiyi asla unutamam. Mourinho'nun göreve gelmesi ve tecrübeleri Fenerbahçe'ye çok şey katabilir. Umarım bu yıl onlar için iyi bir yıl olur ve şampiyon olurlar." sözlerini sarf etti.

        Bonucci son olarak, "İstanbul'u çok seviyorum. En kısa sürede İstanbul'a gidecek oradaki arkadaşlarımı görmek istiyorum." diye konuştu.

        Fenerbahçe'de 13 maçta süre bulan Bonucci, 1 asist yapmıştı.

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