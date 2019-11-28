Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava’yı konuk ettiği mücadelede kadroda olmayan Lens ve Atiba, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Lens, Braga ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta takımını yalnız bırakırken, Atiba da Konyaspor karşılaşmasının ardından ağrıları nedeniyle dinlendirildiği için kadroya alınmadı.

Atiba’nın yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.