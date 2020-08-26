Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncunun transferiyle, Diego Lugano'nun ardından ikinci kez bir Uruguaylı futbolcuyu takıma dahil etti.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Uruguaylı futbolcu transferini 2006 yılında Diego Lugano'yu kadrosuna katarak yapmıştı. Sarı-lacivertli takımda 2010-2011 sezonu sonuna kadar yer alan Lugano, forma giydiği dönemde taraftarların sevgisini kazanmıştı.

URUGUAY'DAN SADECE STOPER

Fenerbahçe, Uruguay'dan yine stoper transferi yaptı.

Bu ülkeden ilk transferini 2006'da stoper Diego Lugano'yu alarak gerçekleştiren sarı-lacivertliler, yine başka bir Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos'u aynı mevki için kadro planlamasına dahil etti.

Fenerbahçe, Lugano'nun ardından 9 sezon aradan sonra bir Uruguaylı futbolcuya kadrosunda yer vermiş oldu.

LEMOS'UN 5. TAKIMI FENERBAHÇE

Mauricio Lemos, kariyerinde Fenerbahçe'den önce 4 ayrı takımın formasını giydi.

Profesyonel kariyerine başladığında sık sık geleceğin önemli savunmacıları arasında gösterilen Lemos, ilk olarak ülkesinde Defensor Sporting'de görev yaptı.

Burada forma giydiği 2 sezonun ardından Rusya'nın yolunu tutan Lemos, Rubin Kazan takımına geçti.

24 yaşındaki savunmacı, daha sonra İtalya'nın Sassuolo ve İspanya'nın Las Palmas ekiplerinde forma giyerken, son olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE'NİN TÜM YABANCI TRANSFERLERİ

Sarı-lacivertli kulübün, Mauricio Lemos da dahil olmak üzere 113 yılda kadrosuna dahil ettiği 152 yabancı futbolcu, ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (22): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza ''Edu'', Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Hollanda (6): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen.

Almanya (6): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse.

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Zanka.

Yunanistan (5): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti.

Romanya (5): Ion Nunweiler, İlie Datcu, Mircea Sasu, Sabin İlie, Viorel Moldovan.

Portekiz (5): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani),Luis Neto.

Nijerya (5): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses.

Senegal (5): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam.

Gana (4): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew.

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.

Mısır (3): Hüseyin, Kamil, Faid.

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.

Sırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic.

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado.

İsviçre (3): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey.

Fransa (3): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami.

Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar.

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.

İtalya (2): Ranço, Baldini.

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.

Polonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski.

İngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson.

Hırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas.

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.

Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel.

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.

Arjantin (2): Ariel Ortega, Jose Sosa.

Uruguay (2): Diego Lugano, Mauricio Lamos.

Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak.

Macaristan (1): Zobel.

Güney Afrika (1): John Moshoeu.

Bosna Hersek (1): Demir Hotic.

İsrail (1): Haim Revivo.

Makedonya (1): Eljif Elmas.

Meksika (1): Diego Reyes.

Kosova (1): Vedat Muric.

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.

Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Aurelio, Elvir Baliç ve Elvir Boliç değerlendirmeye alınmamıştır.