Lemina'dan Fatih Terim itirafı

"YARIM KALAN HİKAYEMİZ VARDI"

Lemina, "2019-2020'nin ardından Galatasaray'a ikinci kez transfer oldun. Neden geri dönmeyi seçtin?" sorusunun ardından, "Kesinlikle para meselesi değildi, daha çok burada yaşadığım şeyleri yeniden yaşamak için. Galatasaray ile benim aramda yarım kalan bir hikaye vardı. Birkaç yıl önce bana Galatasaray'a transfer olmaktan bahsedilseydi, Avrupa'da oynayan birçok inatçı futbolcu gibi hayır derdim. Ama bu kulüp bana her şeyi verdi. Burada bana sorumluluk verildi. Galatasaray'a ilk geldiğim halimden kesinlikle çok daha farklıyım. Burada ya hep ya hiç! Bu felsefeye sıcak bakıyorum çünkü benim için de ortası yok." yanıtını verdi.