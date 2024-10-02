Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Leipzig- Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kenan Yıldız ilk 11'de olacak mı?

        Leipzig- Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı devam ediyor. Dün oynanan müsabakaların ardından gözler bugünkü maçlara çevrildi. Bu kapsamda Leipzig- Juventus ile kozlarını paylaşacak. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın maçta oynayıp oynamayacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Leipzig- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Devler Ligi'nde ilk hafta maçında Juventus, PSV'yi 3-1'lik skorla mağlüp etmişti. Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci maçında Alman temsilcisi Leipzig'e konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise merak konusu. Peki, Leipzig- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte, Leipzig- Juventus maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler…

        • 2

          LEİPZİG- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

          Leipzig- Juventus Şampiyonlar Ligi maçı 2 Ekim Çarşamba (bugün) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          LEİPZİG- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

          Zorlu mücadele tabii spor 3 üzerinden naklen yayınlanacak. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekiyor.

          Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        • 4

          KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

          Thiago Motta yönetimindeki Juventus'ta, gözde isim haline gelen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Leipzig karşılaşmasında forma giyecek.

        • 5

          LEİPZİG MUHTEMEL 11

          Gulacsi, Geertruida, Orban, Lukeba, Raum, Simons, Vermeeren, Haidara, Baumgartner, Openda, Sesko

        • 6

          JUVENTUS MUHTEMEL 11

          Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Gonzalez, Koopmeiners, Kenan, Vlahovic

        Benfica-Atletico Madrid maçı ne zaman?
        Benfica-Atletico Madrid maçı ne zaman?
        Lille- Real Madrid maçı ne zaman?
        Lille- Real Madrid maçı ne zaman?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Habertürk Anasayfa